شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل سيلجادو عن المتحف المصرى الكبير: لا تفوتوا فرصة الزيارة فهو لا يصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى الحضارة المصرية القديمة بولع وشغف كبيرين من محبى الحضارة والآثار حول أنحاء العالم، فالمعابد والآثار المصرية القديمة والأهرامات تكون فى أولويات السائحين دائمًا، وكذلك ممن يعملون فى مصر بشكل دائم .

ميشيل سلجادو مدرب منتخب مصر والمستشار الفنى لخافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة زار مؤخرًا المتحف المصرى الكبير برفقة عدد من أصدقائه، حيث انبهر من الاثار المصرية القديمة ومحتويات المتحف والتى لم يتم حتى الآن الكشف عنها، حيث سيفتتح المتحف خلال العامين المقبلين.



ميشيل سيلجادو من داخل المتحف المصرى

سلجادو كتب على الصور التى نشرها "من داخل المتحف المصرى الكبير.. سيكون مفتوحًا فى عام 2020.. لا تفوت .. ببساطة لا يصدق"