مدرب المغرب يكشف اتفاقه مع كارتيرون بشأن أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه اتفق مع مواطنه باتريس كاتريرون، المدير الفني للأهلي،على إشارك لاعبه وليد أزارو لمدة 45 دقيقة أمام المنتخب التونسي.

أزارو بدأ مباراة تونس من مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب مع بداية الشوط الثاني، في اللقاء الودي الذي انتهى بفوز أسود الأطلس (1-0) مساء الثلاثاء على ملعب رادس.

وقال رينار، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه وعد أزارو بمنحه اللعب لمدة 45 دقيقة فقط في المباراة بالاتفاق مع مدرب الأهلي.

وأشار إلى أنه يعلم حاجة مدرب الأهلي إلى خدماته في المباراة المقبلة للفريق الأحمر بالبطولة العربية للأندية.

ومن المقرر أن يلحق أزارو ببعثة الأهلي في الإمارات استعدادًا للمشاركة في مباراة الوصل بكأس زايد للأندية أبطال العرب.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 لكأس زايد، ويحتاج الأحمر للفوز من أجل التأهل بعد نهاية لقاء الذهاب (2-2) بالإسكندرية.