رياضة | العراق تتعادل مع بوليفيا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تتعادل مع بوليفيا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنتخب العراقي سلبيا مع نظيره بوليفيا في المباراة الودية الدولية التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد خالد بن محمد في الإمارات، في إطار استعدادات الفريق العربي للمشاركة في أمم آسيا 2019.

ويستكمل المنتخب العراقي مرحلة التحضيرات، بمعسكر قادم يشهد إقامة مباراتين أمام الصين وفلسطين يومي 24 و28 ديسمبر المقبل، إلى جانب البحث عن ودية أخيرة يوم 2 يناير، قبل أيام من انطلاقة البطولة الآسيوية.



يذكر أن المنتخب العراقي يلعب ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جوار إيران وفيتنام واليمن.

