رياضة | جنوب أفريقيا تتعادل مع باراجواي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب أفريقيا تتعادل مع باراجواي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع ضيفه، منتخب باراجواي 1 ـ 1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ديربان.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب باراجواي بهدف سجله فيديريكو سانتاندير، مهاجم بولونيا الإيطالي في الدقيقة 32.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب باراجواي بهدف سجله فيديريكو سانتاندير، مهاجم بولونيا الإيطالي في الدقيقة 32.
وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، خطف بيرسي تاو، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، هدف التعادل لجنوب أفريقيا.
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