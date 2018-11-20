رياضة | فيدال على طاولة ميلان في يناير

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وضع نادي ميلان الإيطالي، فيدال لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني على قائمة تعاقدات الفريق المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان طلب من إدارة النادي سرعة التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الشتوي لتعزيز الصفوف. واشارت الصحيفة، إلي أن فيدال قد يحصل على فرصة أكبر للمشاركة أساسياً مع ميلان حال انتقاله في يناير المقبل، عكس قلة مشاركته مع برشلونة تحت قيادة فالفيردي.

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