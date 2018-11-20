رياضة | مانشستر يونايتد يصرف النظر عن كونتي بسبب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصرف النظر عن كونتي بسبب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي السابق مرشح لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في الإستغناء عن مورينيو بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة وذلك بعد مرور 12 جولة من عمر البطولة.

وذكرت الصحيفة البريطانية رأن إدارة مانشستر يونايتد ترددت في ترشيح كونتي لتولي تدريب الفريق وذلك بعد أزمته مع تشيلسي منذ رحيله عن الفريق في الصيف الماضي.

ولجأ كونتي إلى القضاء للحصول على تعويض من تشيلسي، بسبب تخلي النادي عنه بعد مرور 55 يوما على نهاية الموسم السابق ومباشرة النادي في التفاوض مع المدرب الحالي ماوريسيو ساري رغم وجوده على رأس الإدارة الفنية للبوز في ذلك الوقت.

وهو الأمر الذي تسبب حسب ادعاء كونتي بإلحاق الضرر به وبجهازه الفني كون الأندية الأخرى استكملت أجهزتها الفنية قبل بداية الموسم ولذلك يطالب بتعويض قدره 20 مليون جنيه استرليني كتعويض عن إجراء إنهاء العقد ورفض مبلغ 4.5 مليون جنيه الذي عرضه النادي اللندني كتسوية بين الطرفين.

وفي حال رحيل مورينيو عن اليونايتد سيكون ثالث مدرب على التوالي يرحل عن الشياطين الحمر بدون إكمال عقده ولا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في توريط نفسها مع مدرب يلجأ إلى المحاكم مثل كونتي.