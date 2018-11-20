رياضة | مفاجأة.. فييرا يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فييرا يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدير الفني البرتغالي جورفان فييرا من الرحيل عن تدريب فريق الإسماعيلي خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن عقد فييرا مع الإسماعيلي يسمح له بالرحيل في أي وقت عن الفريق ولكن بشرط إخطار إدارة الدراويش قبل الرحيل بشهر، وبالفعل قام المدرب بإخطار الإدارة منذ أكثر من أسبوعين ليتبقى له أيام قليلة داخل قلعة الدراويش والرحيل المجاني.

ويبحث المدرب عن عرض حاليًا للرحيل عن الفريق وكلف بعض وكلاء اللاعبين بالتنقيب في المنطقة العربية.