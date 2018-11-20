رياضة | أخبار بوكا جونيورز - بافون يغيب عن نهائي كأس الليبرتادورس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار بوكا جونيورز - بافون يغيب عن نهائي كأس الليبرتادورس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية بأن الأرجنتيني كريستيان بافون نجم بوكا جونيورز ورقة سيغيب عن مواجهة مضيفه ريفر بليت السبت المقبل في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس على ملعب المونيمونتال.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الأرجنتيني عدم قدرته على المشاركة في مباراة السبت المقبل.

وأفادت صحيفة التربينو بأن كريستيان بافون شارك في مران بوكا جونيورز أمس الإثنين لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم قدرته على المشاركة في مباراة ريفر بليت.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن المدرب جويرمو سكيلوتو لم يحدد حتى الآن اللاعب الذي سيعوض غياب بافون.

يذكر أن مباراة الذهاب في نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على ملعب لا بومبونيرا.