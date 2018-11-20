رياضة | ليستر سيتي يقدم 15 مليون إسترليني لضم محمد النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يقدم 15 مليون إسترليني لضم محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ليستر سيتي يسعى للتعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وقد فتح آرسنال باب الرحيل في وجه النني بعدما أبدى النادي اللندني رغبته في التعاقد مع بابلو فورنالس لاعب فياريال. وأوضحت صحيفة مترو الإنجليزية أن ليستر سيتي يفاوض آرسنال لضم اللاعب محمد النني مقابل 15 مليون جنيه استرليني في يناير المقبل. وقد يوافق آرسنال على بيع النني لليستر سيتي من أجل تمويل صفقة لاعب فياريال فورنالس.

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