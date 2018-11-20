شكرا لقرائتكم خبر عن بطل المصارعة كيشو يكشف رحلة حصوله على ذهبية «العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، الفائز بذهبية بطولة العالم بمنافسات 23 سنة برومانيا، إنه «بدأت لعب المصارعة وعمري 5 سنوات، وأهلي شجعوني على استكمال اللعب بها».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لعبت في البطولة 5 مباريات، منهم 3 أبطال عالم، ومنهم روسي الذي كان بطل العالم، وكانت المباراة صعبة جدًا».

وتابع أنه «نادر جدًا في بطولات العالم خروج المباراة النهائية 8- صفر، وأول مباراة كسبت بطل ليتوانيا ثم لاتفيا ثم تركيا ثم روسيا ثم أذربيجان، وسيادة العميد عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة كان على تواصل دائم معي ويحفزني للفوز بالميدالية الذهبية».