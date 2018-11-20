شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عاشور في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض حسام عاشور قائد ولاعب وسط النادي الأهلي للإصابة، خلال مران الفريق الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال موقع الأهلي الرسمي، إن عاشور، تعرض لكدمة قوية في إصبع القدم، ولم يستكمل التدريبات، وخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق.

وبدأ الأهلي المران بفقرة بدنية لمدة ربع ساعة، ثم فقرة بتمرير الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة لمدة عشر دقائق تقريبًا، كما شهد المران تقسيمة قوية، حرص خلالها كارتيرون تنفيذ بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها.

ووصل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء لدولة الإمارات، من أجل ملاقاة الوصل، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.