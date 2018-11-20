دفعة قوية لبرشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد

عاد لاعبو برشلونة إلى التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد راحة استمرت لمدة 4 أيام، استعدادًا لمباراة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الدوري الإسباني على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ13.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الفريق تلقى دفعة قوية بعودة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى التدريبات الجماعية، وربما يكون قادرًا على اللعب في مباراة السبت المقبل.

وأصيب كوتينيو في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا يوم 6 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وأشارت التوقعات إلى أن غيابه قد يتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو بدأ العمل اليوم بعد أسبوعين من إصابته، وسيعتمد أمر مشاركته أمام أتلتيكو مدريد على تطور حالته البدنية خلال الأيام القادمة.

وانضم لتدريبات برشلونة اليوم لاعبان من الفريق الثاني، وهما المدافع خوان ميراندا، ولاعب الوسط ريكي بويج.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ23 نقطة.