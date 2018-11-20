بوكا جونيورز يفقد ورقة مهمة في إياب نهائي ليبرتادوريس

يفقد نادي بوكا جونيورز، ورقة مهمة، خلال مواجهة مضيفه ريفر بليت، السبت المقبل، في إياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، على ملعب المونيمونتال.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الأرجنتيني كريستيان بافون، لاعب بوكا جونيورز، عدم قدرته على المشاركة في مباراة السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "التربينو"، أن كريستيان بافون شارك في مران بوكا جونيورز، أمس الإثنين، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أثبتت عدم قدرته على المشاركة في مباراة ريفر بليت.

وأضافت الصحيفة أن المدرب جويرمو سكيلوتو لم يحدد حتى الآن، اللاعب الذي سيعوض غياب بافون.

وانتهت مباراة الذهاب في نهائي كأس ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز وريفر بليت، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب لا بومبونيرا.