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الزمالك يغلق مف رحيل حازم امام الى النجم الساحلى

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك غلق ملف رحيل حازم إمام ظهير أيمن الفريق خلال الميركاتو الشتوى المقبل لحاجة الفريق لجهوده .

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ودخل حازم إمام دائرة اهتمامات نادى النجم الساحلى التونسى الذى أبدى رغبة فى ضم اللاعب وتحدث مع وكيل أعماله قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع الزمالك لحسم الصفقة .

 

ويرفض نادى الزمالك بشكل قاطع رحيل حازم إمام فى يناير المقبل فى ظل الاعتماد عليه بشكل أساسى فى قيادة الجبهة اليمنى بجانب التونسى حمدى النقاز حيث يقدم الثنائى مستوى متميز مع المارد الأبيض بالموسم الحالى .

 

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