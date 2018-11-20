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شكرا لقرائتكم منتخبات الشاطئية تصل شرم الشيخ 6 ديسمبر للصراع على اللقب الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تتوافد المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة كرة القدم الشاطئية على شرم الشيخ بدءًا من يوم السادس من ديسمبر المقبل، لخوض منافسات البطولة التي تقام في مدينة السلام خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر المقبل.
من ناحيته قال خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية :"لدينا طموحات كبيرة بتأهل فراعنة الشاطئية للمونديال، حيث يتأهل حامل اللقب ووصيفه إلى كأس العالم 2019 ببارجواي.
وتابع لطيف أن فرصة مصر في التأهل التاريخي للعرس العالمي في الكرة الشاطئية كبيرة، حيث ستخوض مصر المنافسات بالمجموعة الأولى بجوار منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.
وقال أن المجموعة الثانية في البطولة أكثر قوة حيث تضم فرق السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة ونيجيريا وصيف بطل أخر نسخة، بجانب ليبيا وتنزانيا متوقعًا وصول مصر والسنغال للنهائي والتأهل لمونديال بارجواي.
تاريخياً لم يتأهل المنتخب المصري للكرة الشاطئية لنهائي البطولة الإفريقية أو المونديال من قبل، وكانت أفضل نتائجه الميدالية البرونزية بنسخ 2006 و2011 والنسخة الأخيرة في 2016.
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