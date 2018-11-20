شكرا لقرائتكم نيمار يغادر مواجهة الكاميرون مبكرا للإصابة.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض النجم نيمار لإصابة فى الدقائق الأولى من مواجهة منتخب بلاده البرازيل الودية أمام الكاميرون، والتى انطلقت فى التاسعة والنصف مساء بالعاصمة البريطانية لندن.

وغادر نيمار ملعب اللقاء مبكرا فى الدقيقة الثامنة والنتيجة التعادل السلبى، إثر إصابته عقب أن سدد احدى الكرات على مرمى الكاميرون، وشارك بدلا منه ريتشارليسون مهاجم إيفرتون الإنجليزى.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول فى دورى أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وهو ما قد يفقد الفريق الفرنسى أهم عناصره قبل هذه المواجهة.

وكان نيمار قد سجل هدف السامبا فى الانتصار الودى على أوروجواى يوم الجمعة الماضى، ليصل رصيد أهدافه الدولية إلى الرقم 60.