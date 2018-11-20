شكرا لقرائتكم برشلونة يستعيد كوتينيو قبل موقعة أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد برشلونة سلاحا هاما قبل مواجهة أتلتيكو مدريد فى قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإسبانى، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو".

شارك فى التدريبات الجماعية اليوم للبارسا، النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، وذلك للمرة الأولى منذ اصابته فى مواجهة انتر ميلان الإيطالى، والتى أقيمت يوم 6 نوفمبر الماضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات والتى إنتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "جوزيبى مياتزا".

جدير بالذكر أن البارسا يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الروخيبلانكوس.



كوتينيو فى مران برشلونة

كوتينيو فى مران اليوم

فيليب كوتينيو