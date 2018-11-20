شكرا لقرائتكم رسميا .. الكاف يعلن عن ايقاف مهدي عبيد حكم مباراة الأهلى و الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره الجزائرى فى خطاب رسمى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بإيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، بسبب ما شهده اللقاء من قرارات تحكيمية اعتبرتها اللجنة خاطئة.

جاء قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي بعد الشكوى التى تقدم بها الاتحاد التونسي لكرة القدم، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بفوز الأهلي 3-1.

وجاء بالخطاب، إيقاف مهدي عبيد، بشكل مؤقت عن جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحين الخضوع لجلسة الاستماع التأديبية وإصدار القرار النهائي بشأنه.

المعروف أن "كاف" قرر إيقاف الحكم الزامبي، جاني سيكازوي الذي أدار مواجهة الترجي التونسي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس، بنفس الطريقة.