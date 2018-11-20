شكرا لقرائتكم المغرب تفوز وديا على تونس بهدف.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب المغربى فوزا ثمينا على نظيره التونسى، بهدف دون مقابل، فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "رادس".

واحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم يوسف النصيرى فى الدقيقة 41.

وشارك كبديل فى اللقاء، وليد أزارو مهاجم الأهلى، وحصل على بطاقة صفراء فى الدقيقة 83، فيما شارك حمدى النقاز لاعب الزمالك مع المنتخب التوسنى من بداية اللقاء.

وكان منتخب أسود الأطلس قد ضمن التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، عقب فوزه على الكاميرون 2-0 الأسبوع الماضى، فيما تعرض نسور قرطاج للخسارة أمام المنتخب المصرى 3-2 على ملعب "برج العرب".