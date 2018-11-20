شكرا لقرائتكم رئيس النصر يؤجل "العملية الجراحية" حتى التعاقد مع مدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجل سعود آل سويلم، رئيس النصر الخضوع لعملية جراحية في ركبته حتى إنهاء التعاقد مع مدرب جديد لخلافة الأوروغوياني كارينيو الذي أقيل من منصبه قبل نحو أسبوعين.

وتعرض آل سويلم إلى إصابة قوية في الركبة تم تشخصيها بأنها قطع في الرباط الصليبي تستلزم الخضوع لمشرط الجراح، لكن عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي للنصر كتب عبر "تويتر": حالة سعود آل سويلم رئيس النصر مستقرة، وسيجري جراحة في الركبة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع مدرب للفريق الأول.

وكلف النصراويون البرتغالي هيلدر كريستافو المسؤول عن الفئات السنية للإشراف على الفريق الأول بعد إقالة كارينيو، ونجح الأول بتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق الدورية ليعود إلى وصافة ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر مرتين خلال هذا الموسم تحت إشراف كارينيو، كانت الأولى أمام أهلي جدة في الدوري، والثانية أمام مولودية الجزائر بكأس زايد للأندية العربية.