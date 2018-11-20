شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحشد 20 لاعبًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، قائمة مباراة بيراميدز التى ستقام فى الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الفريق الدجلاوى 20 لاعبًا هم:

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، أسامة العزب، كريم ممدوح، دودو الجباس، إليوني يايا، سيد سالم، محمد هلال، عمرو صلاح، محمد عبد العاطى، أحمد سالم صافى، بوزاس فاسيلوس، محمد جمال بيبو، محمد محمود، أحمد بيكهام، إسلام على، إبراهيم عيسى، محمود مرعي، وإبراهيما نداي.