شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 20/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء مدافع الزمالك في صدارة جدول هدافى الدوري المصري برصيد 8 أهداف، بعد إقامة اليوم الثلاثاء 20/11/2018 مباراتين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدورى المصري، حيث فاز المقاولون العرب علي نظيره الجونة بأربعة أهدف مقابل هدفين، فيما فاز الاتحاد السكندري علي إنبي بهدف نظيف.

فيما يأتي كل من الإثيوبي شمس بيكلي لاعب بتروجب، وحسام أسامة لاعب الداخلية في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف لكل منهما.