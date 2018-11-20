شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرج اختيار "نائب الرئيس" فى جدول أعمال الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرج مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اختيار منصب نائب رئيس الاتحاد فى جدول أعمال اجتماع المجلس الجديد والمقرر له يوم 4 ديسمبر المقبل. وتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات على رأسها استعدادات منتخب مصر لأمم أفريقيا وشئون المنتخبات مثل المنتخب الأولمبى ومنتخب الشباب، ومنتخب الشاطئية الذى يستعد لأمم أفريقيا، بجانب تعديل نظام المسابقات فى القسمين الثانى والثالث، ومناقشة برنامج محمود سعد المدير الفنى للاتحاد بشأن رخص المدربين والأكاديميات.

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