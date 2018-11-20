شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20/11/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء الموافق 20/11/2018 شهد العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، الأهلى يصل الإمارات لمواجهة الوصل فى البطولة العربية، وخالد جلال مديرًا فنيًا للشعلة السعودى.

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