شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: سنلغى بند الإعارات فى الاتحاد السكندرى نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أنه سيقدم طلبًا لمجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى لإلغاء بند الإعارات فى زعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، على أن يعتمد الفريق على لاعبيه الأساسيين فقط.

أوضح وليد صلاح فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن الاتحاد السكندرى يسير بخطى ثابتة، وأن الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان حدد كل احتياجاته لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل.

تابع مدير الكرة بزعيم الثغر: "الجهاز الفنى الحالى يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتائج جيدة، إلا أن ضغط المباريات يتسبب فى تخبط الفريق بعض الشيء، وبعض الجماهير طالبت عدم الاعتماد على لاعبين بعينهم إلا أن الجهاز الفنى رفض وكانوا من نجوم لقاء اليوم أمام إنبى".

وأعرب وليد صلاح الدين عن سعادته بتحقيق الفوز على إنبى فى عقر داره بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.