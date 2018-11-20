أول رد من الترجي بعد إيقاف حكم المباراة

كتب: أحمد أشرف
أكد رياض بلنور المشرف على الكرة بنادي الترجي التونسي، عدم اهتمام إدارة ناديه بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقاف جاني سيكازوي حكم مباراة الفريق التونسي أمام أول أغسطس الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت لجنة الانضباط بالكاف قد قررت إيقاف الحكم الزامبي لحين حضوره جلسة استماع بالاتحاد الأفريقي سيُحدد موعدها في وقت لاحق، وذلك بسبب تورطه في التلاعب بنتيجة مباراة الترجي وأول أغسطس وتسهيل مهمة فوز الفريق التونسي.
وقال بلنور في تصريحات خاصة لـ"الكابتن":" لا يهمنا ما يحدث...
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