رسميًا.. إيقاف مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

كتب:أحمد أشرف
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف الجزائري مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد تقدم بشكوى رسمية للكاف، يطالب فيها بإيقاف مهدي عبيد، على هامش قراراته باحتساب ركلتي جزاء للنادي الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بفوز الأهلي 3-1.
ووفقا للخطاب الذي أرسله الكاف للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، بشأن قرارات تم اتخاذها ضد مهدي عبيد بسبب سلوكه في مباراة الأهلي والترجي، وذلك بعد اجتماع لجنة الإنضباط يوم 6...
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