الأهلي يؤدي مرانه الأول في دبي.. وكارتيرون يحفز اللاعبين للفوز على الوصل

اليوم الجديد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لنادي الوصل بدبي، استعدادًا لمواجهة فريق الوصل الإماراتي بعد غد الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال "كأس العرب للأندية".

وشهد المران حماسًا من اللاعبين، وبدأ بفقرة بدنية لمدة ربع ساعة، ثم حرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة، فيما شهد المران تقسيمة قوية، حرص خلالها كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في...