تركي آل الشيخ يعلن تكفله بعلاج رئيس النصر من الصليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تكفله بعلاج سعود السويلم رئيس نادي النصر من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أتكفل بعلاج إصابة الأخ سعود السويلم في أي مكان يريده.. مشافى معافى يا بو فهد نفتقدك، والله يحمي كل أبناء الرياضة وغيرهم من شر الرباط الصليبي".
وكان رئيس النصر، قد شعر بآلام في ركبته، استدعت مراجعته لطبيبه في المستشفى التخصصي في الرياض، وبعد فحوص طبية وأشعة تأكد وجود قطع في الرباط الصليبي، وحاجته لإجراء عملية جراحية في الركبة.
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