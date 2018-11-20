بورصة فرج عامر.. مطالب خيالية والكبار يكتفون بالمشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة الإقتصادية التي ضربت غالبية أندية الدوري المصري، أقام فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بورصة خاصة بلاعبي فريقه من أجل الموافقة على رحيلهم لأي نادي آخر، وخلال الفترة الماضية اصدر العديد من التصريحات وكتب بعض التغريدات عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" مطالبا خلالها بقيمة محدد للتفريط في لاعبيه.

وما بين الأرقام التي طالب فرج عامر الحصول عليه من الأندية الكبرى في الدوري ستجد أن الأهلي والزمالك لم يدفعا من طالب بها رئيس النادي السكندري، ليلجأ الأخير للبحث عن مشتري من خارج الكرة المصرية للموافقة على مطالبه.

ونرصد في هذا التقرير بعض المطالب التي كان فرج عامر اعلنها في وقت سابق للتفريط في نجومه وصنفت وقتها بالمبالغ فيها، كونها لا تناسب متوسط الأرقام التي يحصل عليها لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي.

حارس بـ 10 ملايين جنيه

في عام 2016 طالب فرج عامر الحصول على 10 ملاىين جنيه للتفريط في الحارس المهدي سليمان لأي نادي بالدوري المصري.

وأكد عامر قبل أكثر من عامين في تصريحات تلفزيونية، إنه من الصعب التفريط في المهدي سليمان، نافيا وجود مفاوضات مع الأهلي لضمه في تلك الفترة.

وأوضح، أن اللاعب لا يزال في عقده 3 سنوات مع الفريق وفي حال الموافقة على رحيله سيحصل على 10 ملايين جنيه من أي فريق يرغب في التعاقد معه.

وقبل بداية هذا الموسم وافق فرج عامر على رحيل المهدي سليمان لنادي بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه بالإضافة لانتقال حارس بيراميدز عصام ثروت إلي سموحة.

صفقة بكري

في يناير 2018، حدد فرج عامر سعر للتفريط في المدافع عبد الله بكري، إلى الأهلي، وهو الحصول على 20 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"سموحة يرفض رسميًا بيع عبد الله بكري للاهلي اقل من عشرين مليون جنيها".

وقبل انطلاق موسم 2018- 20199 وافق فرج عامر على رحيل عبد الله بكري إلى الباطن السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 450 ألف دولار

ووضع فرج عامر بندا في عقد انتقال بكري للباطن، يمكن للنادي السعودي تفعيله لضم اللاعب نهائيا مقابل مليون و300 ألف دولار.

سخرية من قيمة التفريط في حسام حسن

في سياق متصل ببورصة رئيس سموحة،÷ تمسك فرج عامر بالمبالغ العالية للاستغناء عن اللاعبين، وسخر من تلقيه عرضا من أحد الأندية للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق.

وكتب عامر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " اللى بيعرض 5 ملايين جنيه فى حسام حسن جاهل وبيستظرف " رافضا ذلك المبلغ الذى تلقاها للحصول على هداف الفريق.

مدافع بـ 100 مليون جنيه

طالب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أي نادي يرغب في التعاقد مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، يتقدم بعرض لا يقل عن 100 مليون جنيه.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ياسر إبراهيم نجم سموحة ليس للبيع".

واختتم "من يرغب في ضم ياسر إبراهيم، عليه أن يتقدم بعرض لا يقل عن 100 مليون جنيه".

وسبق وصرح فرج عامر بأنه لن يترك أي لاعب مهم خلال المرحلة المقبلة لأي نادي، مطالبا الجميع بترك لاعبي فريقه في حالهم.