المغرب تهزم تونس في رادس بمشاركة النقاز وساسي وأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب المغربي على ضيفه التونسي بهدف نظيف، في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب رادس معقل نسور قرطاج مساء الثلاثاء، وسط مشاركة لاعبين من الأهلي والزمالك.

ولعب ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وحمدي النقاز بشكل أساسي في تشكيل تونس منذ بداية المباراة، قبل أن يُستبدل الأول في الشوط الثاني، بينما شارك الأخير في اللقاء كاملا.

وعلى الجانب الآخر، بدأ وليد أزارو مهاجم الأهلي اللقاء على مقاعد بدلاء أسود الأطلس، وشارك مع انطلاق الشوط الثاني وحصل على بطاقة صفراء.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول،بعدما تابع التسديدة القوية لزميله مهدي بن عطية التي ارتدت من حارس تونس فاروق بن مصطفى.

وأدار اللقاء الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين.

وفور إطلاق الحكم نور الدين صافرة نهاية المباراة، نشبت احتكاكات جانبية من لاعبيالمنتخبين، قبل أن يتجه الفريقين إلى غرفة خلع الملابس.

ومن المقرر أن يلتحق أزارو ببعثة الأهلي في الإمارات استعدادًا لمواجهة الوصل يوم الخميس المقبل في البطولة العربية، فيما يعود النقاز وساسي إلى مصر للانتظام في تدريبات الزمالك.