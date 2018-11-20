عاشور يغادر مران الأهلي مصابا.. والطبيب يوضح موقفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تعرض حسام عاشور قائد ولاعب وسط النادي الأهلي للإصابة، خلال مران الفريق الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصل النادي الأهلي اليوم الثلاثاء لدولة الإمارات، من أجل ملاقاة الوصل، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال، وكانت نتيجة مباراة الذهاب، قد انتهت بالتعادل 2-2، بملعب الجيش ببرج العرب.

ووفقا لما جاء بالنشرة الرسمية للنادي الأهلي، فإن عاشور، تعرض لكدمة قوية في إصبع القدم، ولم يستكمل التدريبات.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن اللاعب خضع لفص طبي بعد نهاية المران، مؤكدًا أن إصابته عبارة عن كدمة في إصبع القدم اليسرى.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن قائد الأهلي سيشارك غدًا لأربعاء في مران الفريق بشكل طبيعي.

وبدأ الأهلي المران بفقرة بدنية لمدة ربع ساعة، ثم فقرة بتمرير الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة لمدة عشر دقائق تقريبًا، كما شهد المران تقسيمة قوية، حرص خلالها كارتيرون تنفيذ بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها.

وحرصت بعض الجماهير من الجالية المصرية بالإمارات على حضور مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لنادي الوصل.