رياضة | بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، تحقيق إيرادات قياسية في موسم 2017-2018، محافظاً بذلك على موقعه كأغنى ناد محلي.

وحققت مجموعة بايرن ميونيخ عائدات قياسية وصلت الى 657,4 ملايين يورو (752 مليون دولار) في السنة المالية الماضية، منها 624,3 ملايين يورو كعائدات وفرها فريق كرة القدم بمفرده.

وكان العملاق البافاري، أحد أبرز الأندية عالميا، قد أعلن تحقيق إيرادات وصلت الى 640,5 ملايين يورو في السنة المالية 2016-2017.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه إن "نادي بايرن ميونيخ هو مجددا راض جدا عن نتائج السنة المالية 2017-2018".

وتابع "إضافة الى النجاح الرياضي في الموسم الماضي حيث أحرزنا لقب الدوري ووصلنا الى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا (بلغ الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني)، تثبت هذه النتائج أن بايرن ميونيخ حقق عاما جيدا على الصعيد المالي".

ولم يتمكن بايرن بعد هذا الموسم من فرض إيقاعه محليا كعادته في المواسم الماضية، اذ يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب البوندسليغا بعد 11 مرحلة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.