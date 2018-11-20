رياضة | نيمار يغادر لقاء البرازيل والكاميرون مصابا

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تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية خلال المباراة الودية مساء اليوم أمام الكاميرون . وخرج نيمار في أول 10 دقائق من ملعب المباراة، متأثراً بإصابة عضلية تعرض لها ليقرر بعدها الجهاز الفني سحبه من الملعب لعدم تفاقم حجم الإصابة. ودفع مدرب البرازيل تيتي بزميله ريتشارليسون في الخط الهجومي بديلاً للمصاب نيمار، والذي سوف يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة.

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