رياضة | لاكازيت: أريد السير على خطى هنري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيت: أريد السير على خطى هنري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال الإنجليزي، أنه عندما شاهد آرسنال للمرة الأولى كان ذلك عندما لعب له مواطنه الأسطورة تييري هنري وسجل أهدافه الرائعة، والآن صار هو (لاكازيت) في الجانرز ويريد فعل نفس الشيء.

وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "وقعت مع ليون في العاشرة من العمر، في السابعة أرادوا مني التوقيع لكن والدي قال أن ذلك الأمر من السابق لأوانه، عليك أن تتعلم مع أصدقائك وأن تستمتع بوقتك".

واختتم بقوله: "كنت في حاجة إلى الخطوة التالية قبل سنوات قليلة تحدثت مع آرسنال لكن لم يكن الوقت مناسبًا، عندما جاءوا لي كنت سعيدًا للغاية وكانت المفاوضات مع أرسنال والنادي سريعة جدًا".