رياضة | لاكازيت: أريد السير على خطى هنري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاكازيت: أريد السير على خطى هنري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لاكازيت في تصريحات صحفية: "وقعت مع ليون في العاشرة من العمر، في السابعة أرادوا مني التوقيع لكن والدي قال أن ذلك الأمر من السابق لأوانه، عليك أن تتعلم مع أصدقائك وأن تستمتع بوقتك".
واختتم بقوله: "كنت في حاجة إلى الخطوة التالية قبل سنوات قليلة تحدثت مع آرسنال لكن لم يكن الوقت مناسبًا، عندما جاءوا لي كنت سعيدًا للغاية وكانت المفاوضات مع أرسنال والنادي سريعة جدًا".
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