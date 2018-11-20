رياضة | بوكا جونيورز وريفر بليت يستعدان للمعركة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز وريفر بليت يستعدان للمعركة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب قطبا الكرة في الأرجنتين، بوكا جونيورز، وريفر بليت، اليوم الثلاثاء، خلف الأبواب المغلقة استعدادا لمواجهة التتويج بينهما، يوم السبت المقبل، على ملعب (المونيمونتال)، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وانتهت مواجهة الذهاب التي جرت على ملعب (لا بومبونيرا)، معقل بوكا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويحتاج ريفر في مباراة الإياب أمام جماهيره للخروج بالتعادل السلبي من أجل حصد لقبه الرابع في البطولة والغائب عنه منذ 3 سنوات.

فيما سيسعى بوكا لاقتناص الفوز من قلب معقل غريمه الأزلي لإضافة البطولة السابعة لخزائنه، ليعادل رقم مواطنه إندبندينتي صاحب المقام الرفيع في هذه البطولة، والغائبة عنه منذ 11 عاما.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، فاجأ لاعبي الفريقين بإرسال ممثلين له لإجراء كشف منشطات مفاجئ، وذلك قبل موقعة "السوبر كلاسيكو".

وجرت العادة إجراء هذه الاختبارات المفاجئة قبل المواجهات الدولية الهامة.