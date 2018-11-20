رياضة | كاراسكو يعتدي بالضرب على زميله بفريق داليان الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراسكو يعتدي بالضرب على زميله بفريق داليان الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو بنقل أحد زملائه في ناديه داليان الصيني الى المستشفى من أجل معالجة أنفه، وذلك بعد دخوله في عراك معه خلال التمارين بحسب ما كشف الثلاثاء.

واعتذر إبن الـ25 عاماً الذي سجل هدف انقاذ فريقه من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم، عما ارتكبه في فيديو نشره فريقه داليان الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف البلجيكي الذي انتقل الى الدوري الصيني في شباط/فبراير قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه عرض على زميله جين بينغشيانغ مبلغ 10 آلاف يورو كتعويض، مضيفا "كانت حصة تدريب، وبسبب التلاحم حصلت عراكات صغيرة تسببت في نهاية المطاف بإصابة أنفه".

وتابع كاراسكو الذي سجل 7 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة خاضها بقميص داليان في الدوري الصيني الممتاز، "من وجهة نظري، أعتقد أن جين بينغشيانغ لاعب جيد وشخص جيد جدا. أريد أيضا الاعتذار منه لأنه احيانا في كرة القدم، بما في ذلك التمارين، تحصل اصطدامات مؤسفة مماثلة في الكثير من الأحيان".

وتمنى البلجيكي الذي شارك مع بلاده في كأس العالم الصيف الماضي حين نالت المركز الثالث، لزميله أن "يتعافى أيضا بأسرع وقت ممكن"، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابة جين.

لكن الحادثة لم تحصل مؤخرا بل تعود الى اوائل آب/أغسطس الماضي، إلا أنها لم تظهر الى العلن سوى الآن، بعد أكثر من أسبوع على انتهاء منافسات الدوري الصيني الممتاز، وذلك على الأرجح لأن داليان لم يشأ أن يؤثر ما حصل على معركته من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وخاض جين، إبن الـ28 عاما المعار من بكين غوان، مباراة واحدة مع داليان قبل الحادثة، لكنه لم يشارك في أي مباراة أخرى لما تبقى من الموسم.