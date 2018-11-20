رياضة | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء HD | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | كورة ستار | كول كورة HD

خطف المنتخب البرتغالي نقطة ثمينة من المنتخب الإيطالي في مباراته الأخيرة، ليحجز مقعده في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، ويفتقد المنتخب البرتغالي لنجمه الأول كريستيانو رونالدو في مواجهة اليوم لاراحته من ضغط المباريات ولم يشارك في اي مباراة مع المنتخب منذ مونديال روسيا.

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على الجانب الأخر يدخل منتخب بولندا مباراة اليوم بعدما ضمن الهبوط للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، وسيكون ليفاندوفسكي على موعد مع تحدي جديد اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء HD | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | كورة ستار | كول كورة | يلا شوت الجديد

وتنقل مباراة البرتغال وبولندا في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة.

مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا اليوم الثلاثاء HD | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا بدون تقطع | كورة ستار | كول كورة | يلا شوت الجديد