رياضة | الإنتاج الحربي ينفي التفاوض مع محمود الغرباوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي ينفي التفاوض مع محمود الغرباوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربى، وجود مفاوضات مع نادي الاتحاد السكندري من أجل ضم محمود الغرباوي حارس الفريق.

وقال مهدي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نفاوض أي نادي من أجل ضم أي لاعب، عامر عامر معنا في الفريق.

وأضاف: كل هذه الأخبار لا اساس لها من الصحة، لم نفاوض الاتحاد السكندري من أجل ضم محمود الغرباوي.