رياضة | تياجو موتا: مورينهو يريد الفوز فقط.. ويحب خلق العداوات مع الخصوم !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تياجو موتا: مورينهو يريد الفوز فقط.. ويحب خلق العداوات مع الخصوم ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم خط الوسط تياجو موتا أن البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي شخص فائز، وبذهنه هدف واحد وهو تحقيق الفوز، والمتعة لا تُهمه.

وقال موتا في تصريحات صحفية: "مورينهو له وجهان، الأول يكون سعيد حينما يفوز، والثاني يكون غاضب حينما يخسر، مزاجه يتغير حسب النتيجة". وأضاف: "إن كان الفريق يلعب بشكل جيد ولكن يخسر فهو لا يبحث عن أي شيئ إيجابي بهذا ولكن حينما يلعب الفريق بشكل سيئ ثم يفوز، فهو يكون سعيد للغاية".

وتابع: "مورينهو لا يبحث عن الجمال بالكرة ولكنه يبحث عن الأعداء، إن لم يجد له عدواً فسوف يخلق له عدو، في إنتر ميلان كنا متصدرين بفارق 11 نقطة، ثم خسرنا مباراة وتعادلها، وفي يوم الإثنين قام بمؤتمر صحفي هاجم به الجميع: جالياني وميلان وروما والحكام ويوفنتوس، كان يريد إعادة الأجواء".