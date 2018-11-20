رياضة | رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا HD | لينك kora online | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جودة HD

قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم،اليوم الاثنين، إن غياب نجم المنتخب الأول، عن مباراة بولندا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة.

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وأشار الاتحاد إلى أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، سيغيب عن تلك المباراة التي ستقام غدا الثلاثاء، لكن دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.

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وشارك سيلفا في 17 مباراة مع سيتي على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 5 أهداف.

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وضمن المنتخب البرتغالي التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.

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