رياضة | رابط يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا HD | لينك kora online | بث مباشر مباراة البرتغال وبولندا جودة HD

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قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم،اليوم الاثنين، إن غياب نجم المنتخب الأول، عن مباراة بولندا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، بسبب الإصابة.
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وأشار الاتحاد إلى أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، سيغيب عن تلك المباراة التي ستقام غدا الثلاثاء، لكن دون الكشف عن تفاصيل الإصابة.
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وشارك سيلفا في 17 مباراة مع سيتي على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 5 أهداف.
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وضمن المنتخب البرتغالي التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.
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