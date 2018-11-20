الان تتابع الأخضر يتعادل مع منتخب الأردن وديا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأردني بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة الودية الدولية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس أمم آسيا 2019. وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء وتقاسما السيطرة على مجرياتها مع أفضلية نسبية للأخضر. سجل هدف الأخضر اللاعب فهد المولد (59)، فيما عادل للمنتخب الأردني لاعبه أحمد سامر (70).

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