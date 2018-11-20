شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسيه» يقود الاتحاد السكندري للفوز على إنبي بهدف نظيف في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على مضيفه إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الاتحاد السكندري واللقاء الوحيد، لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، ليقتنص الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 18 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، فيما توقف رصيد إنبي عند 14قطة في المركز الثالث عشر.