الكاف يعلن إيقاف حكم ذهاب الأهلى و الترجى بسبب أخطاءة التحكيمية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن إيقاف الحكم مهدي عبيد حكم لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار لجنة الانضباط بالكاف بسبب أخطائه خلال المباراة والتي شهدت جدلا كبيرا بسبب احتساب ركلتي جزاء للأهلي واستخدام تقنية الفيديو “فار” خلال المباراة.

يأتي ذلك بعد قرار الكاف بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي على خلفية أحداث مباراة الترجي وأول أغسطس الإنجولي.

وكانت المباراة انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب برج العرب.

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