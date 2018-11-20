شكرا لقرائتكم وليد صلاح : سنلغى بند الإعارات فى الاتحاد بداية الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، إنه سيقدم طلب لمجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى لإلغاء بند الإعارات فى زعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، على أن يعتمد الفريق على لاعبيه الأساسيين فقط.

أوضح وليد صلاح فى تصريحاته لقناة "ON Sport" أن الاتحاد السكندرى يسير بخطى ثابتة، وأن الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان حدد كافة احتياجاته لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل.

تابع مدير الكرة بزعيم الثغر: "الجهاز الفنى الحالى يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتائج جيدة، إلا أن ضغط المباريات يتسبب فى تخبط الفريق بعض الشيء، وبعض الجماهير طالبت عدم الاعتماد على لاعبين بعينهم إلا أن الجهاز الفنى رفض وكانوا من نجوم لقاء اليوم أمام إنبى".

وأعرب وليد صلاح الدين عن سعادته بتحقيق الفوز على إنبى فى عقر داره بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.