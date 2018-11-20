شكرا لقرائتكم خالد الدرندلي : مسؤولي الوصل حرصوا على توفير كافة سبل الراحة لراحة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات، بحفاوة الاستقبال من مسئولي نادي الوصل الإماراتي، سواء عند وصول البعثة إلى مطار دبي أو خلال التدريبات في الملعب الفرعي لنادي الوصل.

ويستعد الأهلي لمواجهه فريق الوصل بعد غد، الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد إنتهى بالتعادل 2/2.

وأكّد الدرندلي على أن مسؤولي الوصل حرصوا على توفير كافة سبل الراحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس بغريب على الأشقاء في الإمارات في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين.

وأضاف رئيس بعثة الأهلي، أنه يتمنى أن تخرج مباراة الأهلي الوصل بالشكل اللائق تعبيرًا عن العلاقات المتميزة بين الناديين الشقيقين، ووجه الدرندلي التحية لجماهير الأهلي في الإمارات، التي حرصت على حضور المران الأول للفريق وتشجيعهم طوال مدة التدريب.

وكان وفد من نادي الوصل في استقبال بعثة الأهلي بالمطار فور وصولها إلى الإمارات اليوم وضم الوفد؛ محمد العامري، المدير التنفيذي لنادى الوصل، ومحمد أميري، عضو شركة الاستثمار وحسن طالب، وجمعة المنصورى، عضوي مجلس الإدارة، كما حرصوا على حضور المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم علي الملعب الفرعي بنادي الوصل.