شكرا لقرائتكم حسام عاشور يسقط فى مران الاهلى بالامارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حسام عاشور قائد الأهلي، للإصابة بكدمة في إصبع القدم، خلال مشاركته في تدريبات الفريق اليوم التي جرت بالملعب الفرعي لنادي الوصل، وذلك على إثر كرة مشتركة ولم يستكمل عاشور التدريبات.

وخضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق لكنه لم يستطع إستكمال المباراة وسيتحدد خلال مران الغد مصير عاشور من مباراة الوصل.

ويستعد الأهلي لمواجهه فريق الوصل بعد غد، الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد إنتهى بالتعادل 2/2.