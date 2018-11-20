شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة فرنسا وأوروجواى الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كلاً من ديدييه ديشامب وأوسكار تاباريز المديران الفنيان لمنتخبى فرنسا وأوروجواى عن التشكيل الأساسى لمواجهة المنتخبين، التى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة الودية المقامة على ملعب "دو فرانس" بضاحية سان دونيه.

ويبحث المنتخب الأوروجويانى عن الثأر فى لقاء اليوم، بعد خسارته أمام الديوك 2-0 فى الدور ربع النهائى بمونديال روسيا الأخير.

فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - عادل رامى - ساخو - ميندى

خط: الوسط: كانتى - ندومبلى - ماتويدى

خط الهجوم: جريزمان - جيرو - مبابى



تشكيل فرنسا



رافائيل فاران

أنطوان جريزمان

أوروجواى

حراسة المرمى: كامبانيا

خط الدفاع: ماتياس سواريز - مينديز - كاسيريس - لاكسالت

خط: الوسط: توريرا - بنتانكور - فيتشينو - فالفيردى

خط الهجوم: سواريز - كافانى