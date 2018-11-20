شكرا لقرائتكم نيمار وفيرمينو يقودان البرازيل أمام الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تيتى المدير الفنى للمنتخب البرازيلي عن تشكيل السامبا للقاء الكاميرون الودى الذى سينطلق فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن. وكان المنتخب البرازيلى قد فاز وديا على أوروجواى وديا 1-0 يوم الجمعة الماضى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإمارات". وجاء تشكيل السليساو كالتالى : حراسة المرمى: ايدرسون خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - بابلو - اليكس ساندرو خط الوسط: الان - آرثر - باولينيو خط الهجوم: نيمار - ويليان - فيرمينو

تشكيل البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار وفيرمينو يقودان البرازيل أمام الكاميرون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .