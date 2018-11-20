شكرا لقرائتكم مضر ينقذ الاتفاق بعد اعتذار الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ نادي مضر الاتفاق ومدربه الأوروغوياني ليوناردو راموس ووافق على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء، بعد اعتذار نادي الترجي عن مواجهة صاحب المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الاتفاق نظيره التعاون في الجولة العاشرة من المسابقة، وهو يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين مقابل 3 هزائم.

وكانت إدارة الاتفاق قد اتفقت مع نادي الترجي على خوض مباراة ودية إعدادية لمواجهة التعاون قبل أن يقدم الأخير اعتذاره عن المباراة، ويتم استبداله بمضر.

وعلى صعيد آخر، واصل السلوفاكي فيليب كيش قائد الاتفاق برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي يعاني منها وأبعدته عن مواجهة النصر الأخيرة التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.